​Фурлани: «Мы очень рады, что Леау с нами»

Генеральный администратор итальянского «Милана» Джорджо Фурлани высоко ценит португальского нападающего Рафаэла Леау. По его словам, присутствие такого игрока заряжает и бодрит команду, а в его таланте никто нисколько не сомневается.

- Это невероятный игрок, когда он хочет и в ударе, он неудержим. Он всегда улыбается, всегда хорошо настроен, очень приятно, что он с нами, - цитирует слова Фурлани pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее португальский нападающий защищал цвета французского «Лилля». Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.