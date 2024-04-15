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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» растранжирила задел в два мяча в игре с аутсайдером

15 Апреля 2024 • 23:40 Комментировать
Аталанта
2:2
Верона
окончен

В 32-м туре Серии А «Аталанта» быстро забила два мяча в ворота аутсайдеров из «Вероны», но испытала проблемы в дальнейшем. Джанлука Скамакка открыл счет выстрелом метров с 15 под перекладину. Вскоре он же бросил в отрыв Хонорато Эдерсона, который убежал один на один с вратарем и поразил правый угол ворот - 2:0. До перерыва бергамаски не использовали еще минимум три шанса и поплатились за это. Дарко Лазович со средней дистанции пробил низом в левый угол ворот мимо застывшего в рамке голкипера. Вскоре Тейяни Нослин сыграл на опережение и замкнул передачу с кромки поля - 2:2. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук завершил три атаки своей команды - небольшой промах и два спасения голкипера.

После этой ничьей «Аталанта» идет шестой, противник - всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Аталанта2:2Верона
(1:0) Скамакка Джанлука13'  
(2:0) Эдерсон Хонорато18'  
  57'Лазович Дарко (2:1)
  60'Нослин Тейяни (2:2)
Карнесекки МаркоТолой Рафаэл 64' (Колашинац Сеад ( 64') Хин ИсакДжимсити БератХольм Эмиль 82' (Хатебур Ханс ( 82') Руджери МаттеоПашалич МариоЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 63' (Лукман Адемола ( 63') Скамакка Джанлука 63' (Миранчук Алексей ( 63')
Запасные: Баккер МитчелАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанТуре Эль Билал
Монтипо ЛоренцоСентонз Фабьен 90' (Тчатчуа Джексон ( 90') Маньяни ДжанджакомоДавидович ПавелКабаль ХуанСилва Даниэл  84'Нослин ТейяниФолоруншо Майкл 90' (Коппола Диего ( 90') Суслов Томаш  42' 77' (Винагре Рубен ( 77') Лазович Дарко 77' (Митрович Стефан ( 77') Бонаццоли Федерико 59' (Свидерски Кароль ( 59')
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаАнри ТомаТавшан ЭлаисПерилли СимонеСиссе АльфаджоБелахяне Реда
15 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта

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