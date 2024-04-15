«Аталанта» растранжирила задел в два мяча в игре с аутсайдером

В 32-м туре Серии А «Аталанта» быстро забила два мяча в ворота аутсайдеров из «Вероны», но испытала проблемы в дальнейшем. Джанлука Скамакка открыл счет выстрелом метров с 15 под перекладину. Вскоре он же бросил в отрыв Хонорато Эдерсона, который убежал один на один с вратарем и поразил правый угол ворот - 2:0. До перерыва бергамаски не использовали еще минимум три шанса и поплатились за это. Дарко Лазович со средней дистанции пробил низом в левый угол ворот мимо застывшего в рамке голкипера. Вскоре Тейяни Нослин сыграл на опережение и замкнул передачу с кромки поля - 2:2. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук завершил три атаки своей команды - небольшой промах и два спасения голкипера.

После этой ничьей «Аталанта» идет шестой, противник - всего в очке над зоной вылета.