Гасперини дал Миранчуку полчаса в матче с «Вероной»

Вечером понедельника «Аталанта» играет дома с «Вероной», поединок проходит в рамках Серии А. Джан Пьеро Гасперини, главный тренер бергамасков выпустил Алексея Миранчука на замену на 65-й минуте, заменил он Шарля де Кетеларе.

Напомним, к решающей стадии игры на табло боевое равенство – 2:2. Следить за ходом поединка команды Миранчука с одним из аутсайдеров итальянского чемпионата можно у нас на портале.

Отметим, что Миранчук уже третью игру «Аталанты» подряд начинает на скамейке запасных. На минувшей неделе бергамаски удачно съездили в Ливерпуль, где учинили разгром местному одноимённому клубу в Лиге Европы - 3:0.