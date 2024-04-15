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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини дал Миранчуку полчаса в матче с «Вероной»

15 Апреля 2024 • 23:13 Комментировать
Аталанта
2:2
Верона
окончен

Вечером понедельника «Аталанта» играет дома с «Вероной», поединок проходит в рамках Серии А. Джан Пьеро Гасперини, главный тренер бергамасков выпустил Алексея Миранчука на замену на 65-й минуте, заменил он Шарля де Кетеларе.

Напомним, к решающей стадии игры на табло боевое равенство – 2:2. Следить за ходом поединка команды Миранчука с одним из аутсайдеров итальянского чемпионата можно у нас на портале.

Отметим, что Миранчук уже третью игру «Аталанты» подряд начинает на скамейке запасных. На минувшей неделе бергамаски удачно съездили в Ливерпуль, где учинили разгром местному одноимённому клубу в Лиге Европы - 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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Сегодня, 15 Апреля
23:13 · Италия. Серия А
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