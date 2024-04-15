«Фиорентина» с «Дженоа» забили по голу

Середняки Серии А «Фиорентина» и «Дженоа» провели матч 32-го тура. Лукас Бельтран минимально промахнулся дальним ударом. Калеб Экубан ответил опасным ударом головой, но также не попал. Андреа Белотти отправил мяч в сетку по итогам атаки, но там вне игры. Жуниор Мессиас отлично пробил, но кипер выручил. Тут же снос Экубана - пенальти, и Альберт Гудмундссон с 11 метров открыл счет. На 54-й минуте Жонатан Иконе ударом головой восстановил паритет. Матео Ретеги заработал еще один пенальти для гостей, но ВАР помог его отменить.

«Фиалки» вышли на чистое 10-е место, соперник - 12-й.