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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» с «Дженоа» забили по голу

15 Апреля 2024 • 21:34 Комментировать
Фиорентина
1:1
Дженоа
окончен

Середняки Серии А «Фиорентина» и «Дженоа» провели матч 32-го тура. Лукас Бельтран минимально промахнулся дальним ударом. Калеб Экубан ответил опасным ударом головой, но также не попал. Андреа Белотти отправил мяч в сетку по итогам атаки, но там вне игры. Жуниор Мессиас отлично пробил, но кипер выручил. Тут же снос Экубана - пенальти, и Альберт Гудмундссон с 11 метров открыл счет. На 54-й минуте Жонатан Иконе ударом головой восстановил паритет. Матео Ретеги заработал еще один пенальти для гостей, но ВАР помог его отменить.

«Фиалки» вышли на чистое 10-е место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Фиорентина1:1Дженоа
  42'Гудмундссон Альберт (0:1)
(1:1) Иконе Жонатан54'  
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМартинес Лукас IIРаньери Лука  90'Паризи ФабьяноБонавентура Джакомо 85' (Миленкович Никола ( 85') Дункан Альфред 46' (Мело Артур ( 46') Иконе ЖонатанБельтран Лукас 55' (Гонсалес Николас ( 55') Соттиль Риккардо 55' (Куаме Кристиан ( 55') Белотти Андреа 55' (Мандрагора Роландо ( 55')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерФараони МаркоДодо ДомилсонБарак АнтонинКастровилли ГаэтаноЛопес МаксимБираги Кристиано
Мартинес ХосепДе Винтер КониБани Маттиа  90'Васкес ХоанСабелли Стефано 61' (Спенс Джед ( 61'  63') Френдруп МортенБадель Милан 80' (Стротман Кевин ( 80') Гудмундссон АльбертКариколь Аарон 61' (Ретеги Матео ( 61') Мессиас Жуниор 44' (Торсби Мортен ( 44') Экубан Калеб 61' (Хапс Ридгесиано ( 61')
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеПападопулос ХристосТоммазо ПиттиноБохинен ЭмильАнкей Дэвид
15 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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