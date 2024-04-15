«Фиорентина» с «Дженоа» забили по голу

Середняки Серии А «Фиорентина» и «Дженоа» провели матч 32-го тура. Лукас Бельтран минимально промахнулся дальним ударом. Калеб Экубан ответил опасным ударом головой, но также не попал. Андреа Белотти отправил мяч в сетку по итогам атаки, но там вне игры. Жуниор Мессиас отлично пробил, но кипер выручил. Тут же снос Экубана - пенальти, и Альберт Гудмундссон с 11 метров открыл счет. На 54-й минуте Жонатан Иконе ударом головой восстановил паритет. Матео Ретеги заработал еще один пенальти для гостей, но ВАР помог его отменить.
«Фиалки» вышли на чистое 10-е место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|42'Гудмундссон Альберт (0:1)
|(1:1) Иконе Жонатан54'
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Мартинес Лукас II•Раньери Лука• 90'Паризи Фабьяно•Бонавентура Джакомо85' (Миленкович Никола (85') •Дункан Альфред46' (Мело Артур (46') •Иконе Жонатан•Бельтран Лукас55' (Гонсалес Николас (55') •Соттиль Риккардо55' (Куаме Кристиан (55') •Белотти Андреа55' (Мандрагора Роландо (55')
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Бани Маттиа• 90'Васкес Хоан•Сабелли Стефано61' (Спенс Джед (61') • 63'Френдруп Мортен•Бадель Милан80' (Стротман Кевин (80') •Гудмундссон Альберт•Кариколь Аарон61' (Ретеги Матео (61') •Мессиас Жуниор44' (Торсби Мортен (44') •Экубан Калеб61' (Хапс Ридгесиано (61')
15 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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