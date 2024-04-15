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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук снова не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии A

15 Апреля 2024 • 20:57 Комментировать
Аталанта
0:0
Верона
1 1.48 X 4.60 2 6.90
1-й тайм

Сегодня, 15 апреля, «Аталанта» примет на своём поле «Верону» в рамках матча 32-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба клуба из Бергамо опубликовала список футболистов, которые с первых минут появятся на поле в предстоящей игре. Стоит сказать, что в основе не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Толой, Джимсити, Хин, Хольм, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Копмейнерс, де Кетеларе, Скамакка.

Начало матча между «Аталантой» и «Вероной» состоится в 21:45 по столичному времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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Сегодня, 15 Апреля
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