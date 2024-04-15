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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» сделал заявление по Н’Дика – футболисту стало плохо во время матча

15 Апреля 2024 • 20:51 Комментировать
Удинезе
1:1
Рома

В воскресенье в Серии А сражались «Удинезе» и «Рома». Матч не был доигран, поскольку по ходу второго тайма защитник Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Спустя сутки римский клуб выступил с заявлением.

«Кардиологические тесты первого и второго уровня дали отрицательный результат на патологию сердца. С учётом анализов, проведённых утром, медицинская ситуация совместима с травмой грудной клетки с минимальным левым пневмотораксом. Игрок выписал и пройдёт дополнительные обследования в Риме», - говорится в заявлении.

Судьба матча «Удинезе» - «Рома» (остановлен при счёте 1:1), очевидно, решится позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эван Н'Дика

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