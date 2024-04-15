«Рома» сделал заявление по Н’Дика – футболисту стало плохо во время матча

В воскресенье в Серии А сражались «Удинезе» и «Рома». Матч не был доигран, поскольку по ходу второго тайма защитник Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Спустя сутки римский клуб выступил с заявлением.

«Кардиологические тесты первого и второго уровня дали отрицательный результат на патологию сердца. С учётом анализов, проведённых утром, медицинская ситуация совместима с травмой грудной клетки с минимальным левым пневмотораксом. Игрок выписал и пройдёт дополнительные обследования в Риме», - говорится в заявлении.

Судьба матча «Удинезе» - «Рома» (остановлен при счёте 1:1), очевидно, решится позже.