Йылдыз продлит контракт с «Ювентусом» и сменит агента

Форвард Кенан Йылдыз в обозримом будущем подпишет новый контракт с «Ювентусом». Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, трудовой договор 18-летнего футболиста будет рассчитан до середины 2028 года.

Условия нового контракта уже были согласованы с агентством Leaderbrocks, скоро всё будет окончательно оформлено. После закрытия сделки Йылдыз перестанет сотрудничать с этим агентством из-за разного взгляда на будущее.

За первую команду «Ювентуса» Кенан Йылдыз провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола.