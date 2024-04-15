Игрок «Ромы» Н’Дика почувствовал себя плохо не из-за сердечного приступа

Воскресный матч чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ромой» не был доигран. Причина в том, что защитник римской команды Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Футболиста унесли с поля на носилках, при этом он находился в сознании и даже показал одноклубникам большой палец.

Как сообщает итальянский Sky, первые тесты показали, что Н’Дика не переносил сердечный приступ. Именно такое предположение выдвигалось изначально. В ближайшее время футболист «Ромы» будет проходить углублённое обследование.

Отметим, что матч итальянской Серии А между «Удинезе» и «Ромой» был остановлен по ходу второго тайма при счёте 1:1.