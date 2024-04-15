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Чемпионат Италии. Серия А

В «Фиорентине» произошли изменения, вызванные смертью генерального директора

15 Апреля 2024 • 13:49 Комментировать
Салернитана
...
Фиорентина
21.04 19:00

В клубной структуре итальянской «Фиорентины» произошли изменения, вызванные преждевременным уходом из жизни экс-генерального директора клуба Джузеппе Бароне.

Его место занял Алессандро Феррари. Кроме того, Даниэле Праде останется спортивным директором «фиалок».

Президент клуба из Флоренции - Рокко Комиссо заявил, что сейчас обстоятельства требуют от всех сотрудников сплотиться и продолжать выполнять свои обязанности, чтобы справиться с трудностями, с которыми столкнулась команда, сообщает пресс-служба «Фиорентины».

Бароне пожаловался на плохое самочувствие перед началом матча с «Аталантой» и был госпитализирован, а сама встреча была отменена. Два дня он провёл в больнице и перенёс операцию, однако врачам не удалось его спасти.

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Аталанта Фиорентина Серия А ещё теги

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