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Чемпионат Италии. Серия А

Футболист сборной Шотландии получил серьёзную травму в матче Серии А

15 Апреля 2024 • 12:12 Комментировать
Болонья
0:0
Монца

Матч 32-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Монцей» завершился не самым благоприятным образом для хозяев.

По информации Corriere dello Sport, полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон, который покинул поле на 62-й минуте встречи, мог получить очень серьёзную травму. У футболиста национальной сборной Шотландии подозрение на разрыв крестообразных связок колена. В этом случае ему придётся пропустить около полугода.

«Болонья» стала настоящим открытием текущего сезона в Италии. За шесть туров до конца первенства команда идёт на четвёртой позиции, претендуя на попадание в Лигу чемпионов.

Что касается Фергюсона, то на его счету 31 встреча во всех клубных турнирах, шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Сборная Шотландии травмы Льюис Фергюсон ещё теги

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