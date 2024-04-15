Мхитарян ответил, сделает ли татуировку в честь скудетто «Интера»

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос, сделает ли он татуировку в честь возможного чемпионства команды в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Не люблю татуировки и не стану делать ее в честь завоевания скудетто. Если мы станем чемпионами, то это навсегда останется в моей голове. Этого вполне достаточно», - передает слова армянского полузащитника Inter Xtra.

Добавим, что после 32 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 83 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Симоне Индзаги опережают идущий вторым «Милан» на 14 пунктов.