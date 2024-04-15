Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян ответил, сделает ли татуировку в честь скудетто «Интера»

15 Апреля 2024 • 11:23 Комментировать

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос, сделает ли он татуировку в честь возможного чемпионства команды в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Не люблю татуировки и не стану делать ее в честь завоевания скудетто. Если мы станем чемпионами, то это навсегда останется в моей голове. Этого вполне достаточно», - передает слова армянского полузащитника Inter Xtra.

Добавим, что после 32 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 83 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Симоне Индзаги опережают идущий вторым «Милан» на 14 пунктов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Хави останется в «Барселоне» при одном условии Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.04.24 в 19:30
Фиорентина Фиорентина
Дженоа Дженоа
1.80 3.60 4.20
Видео
15.04.24 в 21:45
Аталанта Аталанта
Верона Верона
1.41 4.60 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
12:12 · Италия. Серия А
Футболист сборной Шотландии получил серьёзную травму в матче Серии А
11:23 · Италия. Серия А
Мхитарян ответил, сделает ли татуировку в честь скудетто «Интера»
05:33 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Мои комплименты парням за реакцию»
05:02 · Италия. Серия А
​Пароло: «Игроки «Милана» с Пиоли, но вот насчёт руководства - не уверен»
04:09 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Гасперини суров, но честен»
02:42 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе высказался о своём будущем
02:06 · Италия. Серия А
​Леау: «Мы живы»
01:47 · Италия. Серия А
​«Милан» пропустил два мяча к 10-й минуте впервые с 2017 года
01:00 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы не сдаёмся»
00:52 · Италия. Серия А
Индзаги похвалил «Кальяри»
00:33 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Для меня ничего не меняется, моё будущее - это ближайший матч»
00:27 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Леау надо научиться справляться с давлением»
14 Апреля
23:43 · Италия. Серия А
«Интер» упустил победный результат в матче с «Кальяри» 2
23:38 · Италия. Серия А
Окафор - лидер Серии А по мячам после выхода на замену
23:31 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Забили бы пять голов, никто бы ничего не сказал»
Все новости
Рекомендуем