​Лофтус-Чик: «Мои комплименты парням за реакцию»

Итальянский «Милан» с трудом выбрался из неприятной ситуации в Сассуоло - команда Стефано Пиоли проигрывала со счётом 2:0, затем 3:1, но сумела сравнять его. Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик в этот раз забить не сумел, но он полон признательности партнёрам по команде, которые, что называется, «вытащили матч».

- Мои комплименты команде, которая смогла отреагировать на ситуацию в такой непростой момент. Мы показывали это с самого начала сезона, но сегодня это усилие было особенно заметным. В гостях, когда проигрываешь начало матча, потом бывает очень трудно реабилитироваться. А мы все-таки смогли, - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.