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Чемпионат Италии. Серия А

​Лофтус-Чик: «Мои комплименты парням за реакцию»

15 Апреля 2024 • 05:33 Комментировать
Сассуоло
3:3
Милан

Итальянский «Милан» с трудом выбрался из неприятной ситуации в Сассуоло - команда Стефано Пиоли проигрывала со счётом 2:0, затем 3:1, но сумела сравнять его. Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик в этот раз забить не сумел, но он полон признательности партнёрам по команде, которые, что называется, «вытащили матч».

- Мои комплименты команде, которая смогла отреагировать на ситуацию в такой непростой момент. Мы показывали это с самого начала сезона, но сегодня это усилие было особенно заметным. В гостях, когда проигрываешь начало матча, потом бывает очень трудно реабилитироваться. А мы все-таки смогли, - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик

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