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​Пароло: «Игроки «Милана» с Пиоли, но вот насчёт руководства - не уверен»

15 Апреля 2024 • 05:02 Комментировать

Бывший игрок римского «Лацио» Марко Пароло хорошо знаком со Стефано Пиоли, под началом которого он в прошлом выступал. Он прокомментировал ситуацию с Пиоли, который может покинуть «Милан» предстоящим летом. По мнению Пароло, сбрасывать со счетов такую вероятность не стоит.

- Мне кажется, сам Пиоли внутри чувствует, что его цикл подходит к завершению. Хотя команда, игроки, они все с ним, но руководство может считать иначе. И приоритеты расставляют не игроки и не Стефано, а руководство клуба, - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.


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