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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Кетеларе: «Гасперини суров, но честен»

15 Апреля 2024 • 04:09 Комментировать
Аталанта
...
Верона
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Через 16 ч. 22 мин.

Бельгийский полузащитник итальянской «Аталанты» Шарль де Кетеларе возродился в нынешнем сезоне после неудач предыдущего года в «Милане». Он очень доволен происходящим под началом Джан Пьеро Гасперини - наставника «Аталанты». Своего тренера он считает специалистом суровым, но при этом справедливым.

- Гасперини суров, но справедлив и честен. Он чётко объясняет каждому, что он должен делать на поле, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

В настоящий момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Сегодня команда сыграет с «Вероной».


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Шарль де Кетеларе ещё теги

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АТАЛАНТА ВЕРОНА
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