​Де Кетеларе высказался о своём будущем

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе успешно выступает в «Аталанте», но по мере приближения лета его всё чаще спрашивают о планах на будущее. Игрок принадлежит «Милану», но, похоже, в стане «россонери» на него более не рассчитывают и хотели бы уступить «Аталанте».

- В «Аталанте» мне очень хорошо. Плохой сезон в «Милане» многому научил меня. Сделав тот шаг назад, я смог потом сделать два вперёд. Хороший сезон учит многому, а плохой - ещё большему. Я играю сейчас в стиле, который мог найти только в «Аталанте». Если это будет зависеть от меня, то я хочу остаться в «Аталанте», - заявил де Кетеларе, слова которого цитирует pianetamilan.it.