​Леау: «Мы живы»

Итальянский «Милан» с трудом выбрался из неприятной ситуации в Сассуоло - команда Стефано Пиоли проигрывала со счётом 2:0, затем 3:1, но сумела сравнять его. Автором первого гола «Милана» стал Рафаэл Леау, который так ответил на критику, обрушившуюся на него после игры с «Ромой» в Лиге Европы. Леау заявил, что команда, скорее, жива, чем мертва:

- Нельзя, чтобы твои страхи взяли верх. Мы, скорее, живы, чем мертвы, - философски написал в социальных сетях португальский нападающий.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Интером». Этот важный матч пройдёт 22 апреля, в понедельник.