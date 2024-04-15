​«Милан» пропустил два мяча к 10-й минуте впервые с 2017 года

В Италии прошли матчи 32-го тура Серии А, итальянский «Милан» съездил в гости к «Сассуоло», где очень неудачно начал матч, пропустив два быстрых мяча. Они влетели в ворота «Милана» уже к десятой минуте - и оказалось, что такие быстрые два гола «Милан» не пропускал с 2017 года, а точнее с 21 января того года, когда миланцев так быстро огорчил «Наполи».

В составе неаполитанцев тогда забили Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон, но уже в первом тайме Юрай Куцка один мяч отыграл, и в итоге матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Наполи».

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Интером». Этот важный матч пройдёт 22 апреля, в понедельник.