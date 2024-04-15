Жиру: «Мы не сдаёмся»

«Милан» угодил в трудные обстоятельства в матче с «Сассуоло», команда Стефано Пиоли и Оливье Жиру практически всё время проигрывала, но сумела взять очко. По ходу игры «Милан» проявил волю к атаке - команда забила целых пять мячей, но два были отменены из-за очень малозаметного офсайда. После игры Оливье Жиру написал, что его команда никогда не сдается:

- Мы не сдаёмся и хотели победу. Но сейчас думаем уже только о четверге. Верьте в нас, - написал в социальной сети французский нападающий.

Жиру выступает в «Милане» с 2021 года. В четверг команде предстоит ответный матч с «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.