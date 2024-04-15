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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги похвалил «Кальяри»

15 Апреля 2024 • 00:52 Комментировать
Интер Милан
2:2
Кальяри

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после ничейного результата в матче 32-го тура Серии А с «Кальяри» (2:2).

— «Кальяри» отлично сыграл, постоянно напрягая нас быстрыми атаками. Конечно, жаль, что мы выиграли на своем поле и пропустили больше, чем обычно. В первом голе мы немного недоработали, а второй гол был просто случайностью, — цитирует Индзаги журналист Джанлука ди Марцио.

По итогам 32 туров «Интер» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 83 очка.

В следующем туре «нерадзурри» сыграют на выезде с «Миланом». Встреча 33-го тура Серии А пройдет 22 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 21:45 по мск.

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