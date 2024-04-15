​Пиоли: «Для меня ничего не меняется, моё будущее - это ближайший матч»

В последнее время участились слухи о том, что «Милан» всё-таки расстанется со Стефано Пиоли - они становятся более интенсивными каждый раз, когда у «Милана» не получается выступить должным образом. Задают такие вопросы Пиоли и сейчас, на что наставник клуба терпеливо отвечает, что смотрит в будущее не дальше следующего матча:

- Для меня ничего не изменилось. Я готовлюсь к следующему матчу как к решающему, такой у нас менталитет. А в конце сезона уже будет видно, что в плюсе, а что в минусе. Так было все последние пять лет в «Милане», - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.