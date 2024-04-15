​Пиоли: «Леау надо научиться справляться с давлением»

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли высказался о критике, которой подвергли в конце прошлой недели Рафаэла Леау после блеклого матча с «Ромой». По мнению Пиоли, португальскому игроку пора привыкнуть справляться с таким давлением.

- Леау надо научиться справляться с этим давлением и с ожиданиями. У него есть талант и способности, которых нет у других. Но в нашем футболе перебарщивают как с похвалой, так и с критикой. Так будет и в будущем, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского «Лилля».