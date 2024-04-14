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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» упустил победный результат в матче с «Кальяри»

14 Апреля 2024 • 23:43 Комментировать (1)
Интер Милан
2:2
Кальяри
окончен

В 32-м туре чемпионата Италии находящийся в превосходной форме «Интер» играл дома против середняков из «Кальяри». Уже в дебюте Алексис Санчес с правого края штрафной выполнил прострел на набежавшего Маркуса Тюрама, и тот открыл счет. Навес уже с левой кромки поля, и Николо Барелла головой направил мяч в правый верхний угол ворот, но этот гол отменили - вне игры. Несмотря на доминирование «Интера», соперник реализовал свой первый серьезный момент, Элдор Шомуродов сходу со средней дистанции вколотил мяч в левый нижний угол ворот - 1:1. Вскоре после удара Давиде Фраттези мяч был остановлен рукой защитника - пенальти. Хакан Чалханоглу поразил правый нижний угол ворот рикошет от руки кипера - 2:1. Неудачная игра Марко Арнаутовича головой на своей половине поля привела к ответному голу, соперники быстро довели дело до удара, и Николас Виола поразил правый угол ворот - 2:2.

«Интер» сохранил отрыв от «Милана» в 14 очков и на следующей неделе может оформить титул при удачном стечении обстоятельств. Противник 14-й.

Протокол игры  
Интер Милан2:2Кальяри
(1:0) Тюрам Маркус12'  
  65'Шомуродов Элдор (1:1)
(2:1) Чалханоглу Хакан74'  
  83'Виола Николас (2:2)
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби ФранческоБастони Алессандро 86' (Бушанан Тажон ( 86') Дармиан Маттео 76' (Арнаутович Марко ( 76') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 64' (Фраттези Давиде ( 64') Димарко Федерико 76' (Аугусто Карлос ( 76') Санчес Алексис 76' (Дюмфрис Дензел ( 76') Тюрам Маркус
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильДе Врей СтефанАслани КристьянКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
Скуффет СимонеХацидиакос Пантелис 88' (Ветеска Матеуш ( 88') Мина Йерри  73'Оберт АдамДи Пардо Алессандро 78' (Виола Николас ( 78') Ауджелло ТоммазоЛувумбу Зито 78' (Дзаппа Габриэле ( 78') Сулемана ИбрахимМакумбу АнтуанЯнкто Якуб 29' (Прати Маттео ( 29'  40') Шомуродов Элдор 78' (Лападула Джанлука ( 78')
Запасные: Гаэтано ДжанлукаРадунович БорисДоссена АльбертоМутандва КингстонАрести СимонеДентелло Пауло
14 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
14 Апреля 2024 в 23:47
Нужны более креативные нападающие. И более сильные фланги - выходящие на замену.
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