«Интер» упустил победный результат в матче с «Кальяри»

В 32-м туре чемпионата Италии находящийся в превосходной форме «Интер» играл дома против середняков из «Кальяри». Уже в дебюте Алексис Санчес с правого края штрафной выполнил прострел на набежавшего Маркуса Тюрама, и тот открыл счет. Навес уже с левой кромки поля, и Николо Барелла головой направил мяч в правый верхний угол ворот, но этот гол отменили - вне игры. Несмотря на доминирование «Интера», соперник реализовал свой первый серьезный момент, Элдор Шомуродов сходу со средней дистанции вколотил мяч в левый нижний угол ворот - 1:1. Вскоре после удара Давиде Фраттези мяч был остановлен рукой защитника - пенальти. Хакан Чалханоглу поразил правый нижний угол ворот рикошет от руки кипера - 2:1. Неудачная игра Марко Арнаутовича головой на своей половине поля привела к ответному голу, соперники быстро довели дело до удара, и Николас Виола поразил правый угол ворот - 2:2.

«Интер» сохранил отрыв от «Милана» в 14 очков и на следующей неделе может оформить титул при удачном стечении обстоятельств. Противник 14-й.