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Чемпионат Италии. Серия А

Окафор - лидер Серии А по мячам после выхода на замену

14 Апреля 2024 • 23:38 Комментировать
Сассуоло
3:3
Милан

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А, «Милан» сыграл в Сассуоло, где с трудом ушёл от поражения - 3:3. Это получилось благодаря голу вышедшего на замену Ноа Окафора - он забил первым же прикосновением к мячу после розыгрыша углового.

Как оказалось, швейцарский игрок, проводящий свой первый сезон в «Милане», вышел в лидеры итальянского чемпионата по количеству забитых после выхода на замену голов. Их у него в нынешнем сезоне уже целых пять.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером». Этот важный матч пройдёт 22 апреля, в понедельник.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноа Окафор

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