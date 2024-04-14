Окафор - лидер Серии А по мячам после выхода на замену

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А, «Милан» сыграл в Сассуоло, где с трудом ушёл от поражения - 3:3. Это получилось благодаря голу вышедшего на замену Ноа Окафора - он забил первым же прикосновением к мячу после розыгрыша углового.

Как оказалось, швейцарский игрок, проводящий свой первый сезон в «Милане», вышел в лидеры итальянского чемпионата по количеству забитых после выхода на замену голов. Их у него в нынешнем сезоне уже целых пять.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером». Этот важный матч пройдёт 22 апреля, в понедельник.