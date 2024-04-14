​Пиоли: «Забили бы пять голов, никто бы ничего не сказал»

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А, «Милан» сыграл в Сассуоло, где с трудом ушёл от поражения - 3:3. Между тем в матче были отменены два гола «Милана» - оба забил Самюэль Чуквуезе. И Стефано Пиоли, наставник клуба, считает, что если бы они были засчитаны. тон журналистов сегодня был бы совсем другим.

- Не согласен с тем, что мы сыграли робко, наоборот, мы шли вперёд и забили три гола. А если бы забили пять или шесть, то нам никто бы ничего не сказал, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Интером». Этот важный матч пройдёт 22 апреля, в понедельник.