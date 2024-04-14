​Шомуродов забил «Интеру» на «Сан-Сиро»

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А, миланский «Интер», лидирующий в турнирной таблице и без пяти минут уже чемпион страны, принимает дома «Кальяри».

К середине второго тайма миланцы вели в счёте 1:0, но «Кальяри» неожиданно остро сыграл в атаке - узбекский нападающий Эльдор Шомуродов мощно пробил с линии штрафной, застав врасплох голкипера соперников. Это был его третий гол в нынешнем сезоне - ранее Шомуродов дважды поразил ворота «Салернитаны» в одном матче.

Следить за событиями матча итальянского чемпионата между «Интером» и «Кальяри» можно посредством онлайн-трансляции.