Без Лаутаро Мартинеса: «Интер» объявил состав на матч с «Кальяри»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Кальяри». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Санчес.

Отметим, что в заявке «Интера» отсутствует капитан команды – нападающий Лаутаро Мартинес. Эту игру аргентинец пропускает по причине перебора жёлтых карточек.

Матч между «Интером» и «Кальяри» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.