«Удинезе» с «Ромой» не будут доигрывать матч в воскресенье

Ведущая борьбу за зону Лиги чемпионов «Рома» в воскресенье гостила у «Удинезе» и столкнулась с трудностями, несмотря на постоянный контроль мяча. Кингсли Эхизибуэ стал автором первого момента, его дальний удар в ближний угол был переведен на угловой. Уссем Ауа в касание замыкал прострел с правого фланга - промах все же. Дин Хёйсен грубо ошибся на своей половине поля, Роберто Перейра перехватил мяч и убежал один на один с голкипером, после чего метко пробил в левый угол ворот - 1:0. Не обошлось без провала обороны и при ответном мяче. Бриан Кристанте с правого фланга навесил к линии вратарской, голкипер не сыграл на выходе, и Ромелу Лукаку головой спокойно забил. На 72-й минуте Эван Н’Дика упал на газон на своей половине поля, врачи немедленно поспешили на помощь. В итоге футболист покинул поле на носилках, придя в сознание и показав большой палец.

После консультаций игроков, тренеров, судей и официальных лиц было решено не доигрывать матч. О его судьбе мы сообщим в дальнейшем.