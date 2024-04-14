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Чемпионат Италии. Серия А

Игроку «Ромы» стало плохо, матч Серии А прервали

14 Апреля 2024 • 20:48 Комментировать
Удинезе
1:1
Рома
1 3.40 X 3.20 2 2.25
остановлен

В воскресенье в чемпионате Италии проходил матч между «Удинезе» и «Ромой». Ближе к завершению встречи защитник «волков» Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Футболиста унесли с поля на носилках. При этом Н’Дика находился в сознании – он показывал одноклубникам большой палец.

Что именно произошло с Н’Дика пока непонятно – это определит обследование, которое наверняка пройдёт футболист в ближайшее время. Будем следить за новостями, желая игроку «Ромы» здоровья и скорейшего восстановления. 

Арбитр решил не продолжать матч между «Удинезе» и «Ромой». На момент остановки на табло горел счёт 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эван Н'Дика

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УДИНЕЗЕ РОМА
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