Игроку «Ромы» стало плохо, матч Серии А прервали

В воскресенье в чемпионате Италии проходил матч между «Удинезе» и «Ромой». Ближе к завершению встречи защитник «волков» Эван Н’Дика почувствовал себя плохо. Футболиста унесли с поля на носилках. При этом Н’Дика находился в сознании – он показывал одноклубникам большой палец.

Что именно произошло с Н’Дика пока непонятно – это определит обследование, которое наверняка пройдёт футболист в ближайшее время. Будем следить за новостями, желая игроку «Ромы» здоровья и скорейшего восстановления.

Арбитр решил не продолжать матч между «Удинезе» и «Ромой». На момент остановки на табло горел счёт 1:1.