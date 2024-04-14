Ди Лоренцо признал ответственность за результаты «Наполи»

Игроки «Наполи» делают всё от них зависящее для того, чтобы поправить турнирное положение команды в текущем сезоне. В этом заверил поклонников неаполитанцев капитан Джованни ди Лоренцо.

Он отметил, что чувствует особую ответственность, особенно, учитывая, что в прошлом сезоне результаты были на порядок выше, сообщает Football Italia.

После ничьей в 32-м туре Серии А с «Фрозиноне» (2:2) «Наполи» остался на седьмой строчке, балансируя на грани еврокубков. При этом по потерянным очкам команда находится в семи баллах от шестой позиции, а своё место делит с «Фиорентиной».

В следующем матче команда Франческо Кальцоне 20 апреля сыграет на выезде с «Эмполи».