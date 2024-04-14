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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: Очевидно, что «Интер» станет чемпионом

14 Апреля 2024 • 19:19 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли после ничьей с «Сассуоло» (3:3) выразил уверенность в том, что «Интер» станет чемпионом Италии в текущем сезоне.

- Очевидно, что «Интер» в этом сезоне выиграет чемпионат Италии. Мы постараемся сделать все, чтобы победить в дерби. Хотим порадовать наших фанатов и занять второе место в Серии А, это само по себе престижно, - приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» имеет в своём активе 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. 22 апреля команда Пиоли на своём поле примет «Интер», встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.


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