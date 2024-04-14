«Рома» назвала состав на матч с «Удинезе»

В воскресенье вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе». Наставник римской команды Даниэле де Росси принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Хёйсен, Кристанте, Н’Дика, Льоренте, Паредес, Ауа, Бальданци, Залевски, Анхелиньо, Лукаку.

Матч Серии А между «Удинезе» и «Ромой» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Рома» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.