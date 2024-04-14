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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» назвала состав на матч с «Удинезе»

14 Апреля 2024 • 18:09 Комментировать
Удинезе
...
Рома
1 3.40 X 3.20 2 2.25
Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе». Наставник римской команды Даниэле де Росси принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Хёйсен, Кристанте, Н’Дика, Льоренте, Паредес, Ауа, Бальданци, Залевски, Анхелиньо, Лукаку.

Матч Серии А между «Удинезе» и «Ромой» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Рома» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома

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УДИНЕЗЕ РОМА
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