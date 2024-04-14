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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» пропустил три мяча от «Сассуоло» и едва не проиграл

14 Апреля 2024 • 18:03 Комментировать
Сассуоло
3:3
Милан
окончен

«Милан» провёл неплохой матч с «Сассуоло», если не брать во внимание проваленный старт игры. На четвертой минуте аутсайдеры разыграли мяч в штрафной, и Андреа Пинамонти в касание открыл счет. На 10-й минуте Арман Лорьенте убежал к воротам и пытался попасть в дальний угол, вратарь парировал, а соперник добил - 2:0. Саму Чуквуэзе быстро отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Рафаэл Леау финтами обыграл пару соперников и из пределов штрафной размочил счет.

После перерыва фавориты позволили Лорьенте подготовить удар в штрафной и оформить дубль - 3:1. После подачи Леау голкипер недалеко выбил мяч, и Лука Йович сходу вколотил его в сетку. После подачи углового миланцы доставили мяч на Ноа Окафора, который сравнял счет в самой концовке - 3:3.

После 32 туров «россонери» уступают «Интеру» 13 очков и опережают «Ювентус» на две победы. «Сассуоло» предпоследний.

Протокол игры  
Сассуоло3:3Милан
(1:0) Пинамонти Андреа4'  
(2:0) Лорьенте Арман10'  
  20'Леау Рафаэл (2:1)
(3:1) Лорьенте Арман53'  
  59'Йович Лука (3:2)
  84'Окафор Ноа (3:3)
Консильи АндреаТольян Йереми 9' (Нето Руан ( 9'  57') Эрлич МартинФеррари Джанмарко  19'Вити МаттиаБолока Даниэль 77' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 77') Обьянг ПедроВольпато Кристиан 46' (Дефрель Грегоре ( 46') Торстведт Кристиан 62' (Энрике Матеус ( 62') Лорьенте Арман 77' (Рачич Урош ( 77') Пинамонти Андреа  69'
Запасные: Пеголо ДжанлукаДойг ДжошБайрами НедимЛипани ЛукаКраньо АлессиоКумбулла МарашМиссори ФилиппоМулаттьери Самуэле
Спортьелло МаркоФлоренци АлессандроКьяер Симон 55' (Габбия Маттео ( 55') Тиав Малик  68'Эрнандес ТеоАдли Ясин 82' (Окафор Ноа ( 82') Муса Юнус 55' (Рейндерс Тиджани ( 55') Чуквуэзе Саму 65' (Пулишич Кристиан ( 65') Лофтус-Чик Рубен 55' (Жиру Оливье ( 55') Леау РафаэлЙович Лука
Запасные: Терраччано ФилиппоБеннасер ИсмаэльТомори ФикайоКалабрия ДавидеДзероли КевинNoah RaveyreНава Лапо
14 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло

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