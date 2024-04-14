«Милан» пропустил три мяча от «Сассуоло» и едва не проиграл

«Милан» провёл неплохой матч с «Сассуоло», если не брать во внимание проваленный старт игры. На четвертой минуте аутсайдеры разыграли мяч в штрафной, и Андреа Пинамонти в касание открыл счет. На 10-й минуте Арман Лорьенте убежал к воротам и пытался попасть в дальний угол, вратарь парировал, а соперник добил - 2:0. Саму Чуквуэзе быстро отправил мяч в сетку, но из положения вне игры. Рафаэл Леау финтами обыграл пару соперников и из пределов штрафной размочил счет.

После перерыва фавориты позволили Лорьенте подготовить удар в штрафной и оформить дубль - 3:1. После подачи Леау голкипер недалеко выбил мяч, и Лука Йович сходу вколотил его в сетку. После подачи углового миланцы доставили мяч на Ноа Окафора, который сравнял счет в самой концовке - 3:3.

После 32 туров «россонери» уступают «Интеру» 13 очков и опережают «Ювентус» на две победы. «Сассуоло» предпоследний.