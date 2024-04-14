«Наполи» дважды упускал победный счёт в матче с «Фрозиноне»

В 32-м туре чемпионата Италии «Наполи» постоянно искал счастье у ворот «Фрозиноне», но дважды упускал победный счет. Первый момент создал Виктор Осимхен, но голкипер с трудом выручил. А вот Маттео Политано дальним ударом добился своего - 1:0. Валид Кеддира был сбит в штрафной - пенальти. Матиас Соуле не смог с точки переиграть голкипера. Гости отбили еще несколько хороших атак, и Кеддира сравнял счет на 50-й минуте после ошибки вратаря. Осимхен из-за штрафной наконец-то попал и стал автором второго гола своей команды - 2:1. Вскоре Кеддира отличился и ударом головой - 2:2. В компенсированное время Джованни Симеоне должен был забивать, но не попал.

«Наполи» делит седьмое место с «Лацио», соперник - 17-е с «Вероной».