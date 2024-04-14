«Наполи» дважды упускал победный счёт в матче с «Фрозиноне»

В 32-м туре чемпионата Италии «Наполи» постоянно искал счастье у ворот «Фрозиноне», но дважды упускал победный счет. Первый момент создал Виктор Осимхен, но голкипер с трудом выручил. А вот Маттео Политано дальним ударом добился своего - 1:0. Валид Кеддира был сбит в штрафной - пенальти. Матиас Соуле не смог с точки переиграть голкипера. Гости отбили еще несколько хороших атак, и Кеддира сравнял счет на 50-й минуте после ошибки вратаря. Осимхен из-за штрафной наконец-то попал и стал автором второго гола своей команды - 2:1. Вскоре Кеддира отличился и ударом головой - 2:2. В компенсированное время Джованни Симеоне должен был забивать, но не попал.
«Наполи» делит седьмое место с «Лацио», соперник - 17-е с «Вероной».
Протокол игры
|(1:0) Политано Маттео16'
|50'Хеддира Валид (1:1)
|(2:1) Осимхен Виктор63'
|73'Хеддира Валид (2:2)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 29'Эстигор Лео•Руй Мариу• 66'Замбо-Ангисса Андре-Франк85' (Симеоне Джованни (85') •Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр78' (Каюсте Йенс (78') •Политано Маттео77' (Распадори Джакомо (77') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Турати Стефано•Околи Меме• 90'Романьоли Симоне•Лирола Поль•Цортеа Надир90' (Джелли Франческо (90') •Валери Эмануэле•Барренечеа Энцо•Маццителли Лука90' (Лусуарди Матеус (90') •Соуле Матиас78' (Сек Демба (78') •Брешианини Марко78' (Рейньер Жезус (78') •Хеддира Валид
14 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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