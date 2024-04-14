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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» дважды упускал победный счёт в матче с «Фрозиноне»

14 Апреля 2024 • 15:31 Комментировать
Наполи
2:2
Фрозиноне

В 32-м туре чемпионата Италии «Наполи» постоянно искал счастье у ворот «Фрозиноне», но дважды упускал победный счет. Первый момент создал Виктор Осимхен, но голкипер с трудом выручил. А вот Маттео Политано дальним ударом добился своего - 1:0. Валид Кеддира был сбит в штрафной - пенальти. Матиас Соуле не смог с точки переиграть голкипера. Гости отбили еще несколько хороших атак, и Кеддира сравнял счет на 50-й минуте после ошибки вратаря. Осимхен из-за штрафной наконец-то попал и стал автором второго гола своей команды - 2:1. Вскоре Кеддира отличился и ударом головой - 2:2. В компенсированное время Джованни Симеоне должен был забивать, но не попал.

«Наполи» делит седьмое место с «Лацио», соперник - 17-е с «Вероной».

Протокол игры  
Наполи2:2Фрозиноне
(1:0) Политано Маттео16'  
  50'Хеддира Валид (1:1)
(2:1) Осимхен Виктор63'  
  73'Хеддира Валид (2:2)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  29'Эстигор ЛеоРуй Мариу  66'Замбо-Ангисса Андре-Франк 85' (Симеоне Джованни ( 85') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 78' (Каюсте Йенс ( 78') Политано Маттео 77' (Распадори Джакомо ( 77') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Голлини ПьерлуиджиИдасяк ГубертЛиндстрём ЙесперНатанМаццокки ПаскуалеТраоре ХамедДендонкер Леандер
Турати СтефаноОколи Меме  90'Романьоли СимонеЛирола ПольЦортеа Надир 90' (Джелли Франческо ( 90') Валери ЭмануэлеБарренечеа ЭнцоМаццителли Лука 90' (Лусуарди Матеус ( 90') Соуле Матиас 78' (Сек Демба ( 78') Брешианини Марко 78' (Рейньер Жезус ( 78') Хеддира Валид
Запасные: Черофолини МикелеГеджемис ФаресГарритано ЛукаЧуни МарвинБаэс ХаймеФраттали ПьерлуиджиМарчицца РиккардоКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
14 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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