«Милан» объявил состав на игру против «Сассуоло»

В одном из воскресных матчей итальянской Серии А «Милан» будет играть против «Сассуоло» на выезде. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Спортьелло, Флоренци, Кьяер, Тиав, Тео Эрнандес, Адли, Муса, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Леау, Йович.

Матч между «Сассуоло» и «Миланом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.