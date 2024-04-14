Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на игру против «Сассуоло»

14 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
1 4.40 X 4.00 2 1.80
Через 0 ч. 34 мин.

В одном из воскресных матчей итальянской Серии А «Милан» будет играть против «Сассуоло» на выезде. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Спортьелло, Флоренци, Кьяер, Тиав, Тео Эрнандес, Адли, Муса, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Леау, Йович.

Матч между «Сассуоло» и «Миланом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Милан

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
02:36
Сассуоло - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:06
Точный прогноз на матч Сассуоло – Милан чемпионата Италии – 14 апреля 2024
13 Апреля
13:00
Бесплатная ставка и прогноз на точный счёт матча Сассуоло – Милан чемпионата Италии — 14 апреля 2024
02:41
В «Милане» снова засомневались в Пиоли
12 Апреля
22:49
«Челси» готов сделать выгодное предложение восходящей звезде «Милана»
11 Апреля
10:40
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на звезду «Милана»
09 Апреля
13:41
Игрок «Лидса» интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Милану»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
САССУОЛО МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
100 мин
Наполи Наполи
Фрозиноне Фрозиноне
2
2
1.30 5.40 8.40
Видео
14.04.24 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Милан Милан
4.70 4.30 1.60
Видео
14.04.24 в 19:00
Удинезе Удинезе
Рома Рома
3.70 3.55 1.94
Видео
14.04.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Кальяри Кальяри
1.17 7.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
14:59 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру против «Сассуоло»
11:30 · Италия. Серия А
Важный игрок «Ювентуса» перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок 1
09:38 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд хочет купить нападающего «Арсенала» Жезуса
03:22 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
02:58 · Италия. Серия А
«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна
02:53 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Лацио»: «Если Конте придёт в «Милан», то Леау уйдёт»
02:17 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Если Леау не играет, то и «Милан» не играет»
01:08 · Италия. Серия А
​Орсолини может стать игроком «Милана»
00:59 · Италия. Серия А
Бастони – о неудаче «Интера» в Лиге чемпионов: «Попробуем снова в следующем сезоне»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом
00:00 · Италия. Серия А
Аллегри: «Главное – попасть в Лигу чемпионов, осталось набрать 7 очков» 1
13 Апреля
23:51 · Италия. Серия А
«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»
23:34 · Италия. Серия А
Юрич – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы упустили свои шансы»
22:41 · Италия. Серия А
Рабио: «Хочу видеть «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже если уйду»
21:52 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Торино»: «Хорошая игра против сильного соперника» 1
Все новости
Рекомендуем