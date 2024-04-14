Важный игрок «Ювентуса» перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны перенес хирургическое вмешательство после перелома носа. Он травмировался по ходу поединка 32-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Польский голкипер провел ночь в больнице и в ближайшее время будет выписан. Сроки возвращения Войцеха на поле пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Щесны провел 30 поединков, в которых пропустил 23 мяча. В 14 встречах он сохранил свои владения на замке. После 32 туров Серии А «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Милана» на пять баллов.