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Чемпионат Италии. Серия А

Важный игрок «Ювентуса» перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

14 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны перенес хирургическое вмешательство после перелома носа. Он травмировался по ходу поединка 32-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Польский голкипер провел ночь в больнице и в ближайшее время будет выписан. Сроки возвращения Войцеха на поле пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Щесны провел 30 поединков, в которых пропустил 23 мяча. В 14 встречах он сохранил свои владения на замке. После 32 туров Серии А «старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Милана» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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