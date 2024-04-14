Бывший игрок «Лацио»: «Если Конте придёт в «Милан», то Леау уйдёт»

В Италии вновь заговорили о возможной смене тренера в «Милане», после того, как клуб взял и проиграл в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Роме». И теперь туда вновь прочат Антонио Конте. Стефано Маури, бывший игрок «Лацио», считает подобный сценарий реальным - и он уверен, что в таком случае клуб покинет не только Пиоли, но и Рафаэл Леау.

- Я думаю, что цикл Пиоли закончился и пора начинать новый. Я думаю о таком тренере, как Конте. Но он выстроит новую команду, в которой не будет места Леау - его продадут. Леау нужно сделать большой шаг, чтобы стать настоящим чемпионом и решать всегда, а не только иногда. Нет стабильности, - цитирует слова Маури pianetamilan.it.