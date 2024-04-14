Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский журналист: «Если Леау не играет, то и «Милан» не играет»

14 Апреля 2024 • 02:17 Комментировать

Итальянский «Милан» продолжает «выгребать» после своего поражения от «Ромы» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Особенно достаётся Рафаэлу Леау, который, по всеобщему мнению, провалил игру. Итальянский журналист Джанфранко Теотино заявил, что игра «Милана» слишком зависима от Леау:

- Когда Леау не играет, «Милан» тоже не играет. Он включается и выключается, и потому он ещё не стал футбольным убийцей, а остается просто очень талантливым игроком. И я думаю, что он так и не сделает шаг в убийцы. У него есть взрывы, а есть моменты, когда его вообще не видно. И когда не видно его, не видно и «Милан», - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке
Спортивные новости
«Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Ювентус Ювентус
0
0
3.90 3.05 2.20
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Монца Монца
0
0
1.55 4.10 6.70
Видео
14.04.24 в 13:30
Наполи Наполи
Фрозиноне Фрозиноне
1.30 5.40 8.40
Видео
14.04.24 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Милан Милан
4.70 4.30 1.60
Видео
14.04.24 в 19:00
Удинезе Удинезе
Рома Рома
3.70 3.55 1.94
Видео
14.04.24 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Кальяри Кальяри
1.17 7.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
03:22 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
02:58 · Италия. Серия А
«Хочу следовать его примеру»: Бастони оценил игру Рюдигера против Холанна
02:53 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Лацио»: «Если Конте придёт в «Милан», то Леау уйдёт»
02:17 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Если Леау не играет, то и «Милан» не играет»
01:08 · Италия. Серия А
​Орсолини может стать игроком «Милана»
00:59 · Италия. Серия А
Бастони – о неудаче «Интера» в Лиге чемпионов: «Попробуем снова в следующем сезоне»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Бастони назвал звезду Премьер-лиги своим самым трудным оппонентом
00:00 · Италия. Серия А
Аллегри: «Главное – попасть в Лигу чемпионов, осталось набрать 7 очков» 1
13 Апреля
23:51 · Италия. Серия А
«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»
23:34 · Италия. Серия А
Юрич – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы упустили свои шансы»
22:41 · Италия. Серия А
Рабио: «Хочу видеть «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже если уйду»
21:52 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Торино»: «Хорошая игра против сильного соперника» 1
21:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверен в скорой договорённости с игроком «Лацио»
21:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» не проигрывает в туринском дерби 18 матчей подряд – рекорд 4
21:06 · Италия. Серия А
Дерби Турина получилось сухим 1
Все новости
Рекомендуем