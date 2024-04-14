​Итальянский журналист: «Если Леау не играет, то и «Милан» не играет»

Итальянский «Милан» продолжает «выгребать» после своего поражения от «Ромы» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Особенно достаётся Рафаэлу Леау, который, по всеобщему мнению, провалил игру. Итальянский журналист Джанфранко Теотино заявил, что игра «Милана» слишком зависима от Леау:

- Когда Леау не играет, «Милан» тоже не играет. Он включается и выключается, и потому он ещё не стал футбольным убийцей, а остается просто очень талантливым игроком. И я думаю, что он так и не сделает шаг в убийцы. У него есть взрывы, а есть моменты, когда его вообще не видно. И когда не видно его, не видно и «Милан», - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.