Звезда «Болоньи» Риккардо Орсолини может стать игроком «Милана», над этим работает Златан Ибрагимович, который, как становится сейчас понятным, влияет на кадровые решения внутри клуба.

Несмотря на все слова похвалы, в «Милане» не так уж и довольны игрой Кристиана Пулишича и тем более Самюэля Чувкуезе на правом фланге атаки. Именно потому команде нужен Орсолини, считает Ибрагимович. Конкуренцию в борьбе за игрока составляет римский «Лацио», который готовится к потере Фелипе Андерсона.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.