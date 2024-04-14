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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони – о неудаче «Интера» в Лиге чемпионов: «Попробуем снова в следующем сезоне»

14 Апреля 2024 • 00:59 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
1 1.18 X 7.50 2 14.00
Через 20 ч. 14 мин.

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос о вылете команды из Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги выиграл первый матч противостояния 1/8 финала против мадридского «Атлетико» (1:0), однако не смог удержать преимущество в ответной встрече в Мадриде (1:2), а затем уступил в серии послематчевых пенальти.

«Конечно, нам жаль, что всё так закончилось. Однако, если мы не прошли дальше, значит, что-то было сделано не так. Думаю, наша главная ошибка – пропущенный гол в Мадриде сразу после забитого. Мы попробуем снова в следующем сезоне», – заявил в беседе с La Gazzetta dello Sport Бастони.

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