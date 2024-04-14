Бастони – о неудаче «Интера» в Лиге чемпионов: «Попробуем снова в следующем сезоне»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос о вылете команды из Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги выиграл первый матч противостояния 1/8 финала против мадридского «Атлетико» (1:0), однако не смог удержать преимущество в ответной встрече в Мадриде (1:2), а затем уступил в серии послематчевых пенальти.

«Конечно, нам жаль, что всё так закончилось. Однако, если мы не прошли дальше, значит, что-то было сделано не так. Думаю, наша главная ошибка – пропущенный гол в Мадриде сразу после забитого. Мы попробуем снова в следующем сезоне», – заявил в беседе с La Gazzetta dello Sport Бастони.