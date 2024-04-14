Аллегри: «Главное – попасть в Лигу чемпионов, осталось набрать 7 очков»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не устаёт повторять о необходимости сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов.

В матче 32-го тура Серии А «бьянконери» не смогли обыграть «Торино» в дерби (0:0). На текущий момент команда Аллегри занимает третью строчку, однако отрыв от пятой позиции сократится всего до пяти очков, если «Рома» выиграет свой матч.

«Сколько очков не хватает для попадания в Лигу чемпионов? Для нас это главное. Мы должны постараться набрать как можно больше. Думаю, нам потребуется ещё семь баллов, чтобы решить задачу», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Аллегри.