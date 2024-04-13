«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»

Ведущая борьбу за зону Лиги чемпионов «Болонья» в субботу принимала «Монцу». Несмотря на старания фаворита, взломать оборону противника, который только отбивался, не удалось. За 90 минут можно выделить красивый, но очень неточный удар ножницами от Андреа Колпани. Льюис Фергюсон опасно бил, но все же вратарь выручил. Риккардо Орсолини тоже не удалось открыть счет - кипер на месте. Ремо Фройлер может винить только себя за неточный удар без помех.

0:0, «Болонья» идет на четвертом месте. До «Ювентуса» 4 очка, от «Ромы» столько же. «Монца» делит 10-ю строчку.