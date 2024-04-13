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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»

13 Апреля 2024 • 23:51 Комментировать
Болонья
0:0
Монца
окончен

Ведущая борьбу за зону Лиги чемпионов «Болонья» в субботу принимала «Монцу». Несмотря на старания фаворита, взломать оборону противника, который только отбивался, не удалось. За 90 минут можно выделить красивый, но очень неточный удар ножницами от Андреа Колпани. Льюис Фергюсон опасно бил, но все же вратарь выручил. Риккардо Орсолини тоже не удалось открыть счет - кипер на месте. Ремо Фройлер может винить только себя за неточный удар без помех.

0:0, «Болонья» идет на четвертом месте. До «Ювентуса» 4 очка, от «Ромы» столько же. «Монца» делит 10-ю строчку.

Протокол игры  
Болонья0:0Монца
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема Сэм  74'Лукуми ДжонКристиансен ВикторФройлер РемоОрсолини Риккардо  5'Эбишер МишельФергюсон Льюис  33' 62' (Ндой Дан ( 62'  90') Урбаньски КацперЗиркзее Джошуа
Запасные: Ликояннис ХараламбосКорацца ТоммазоКастро СантьягоФаббьян ДжованниЭль-Аззузи УссамаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаКалафьори РикардоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Ди Грегорио МикелеБиринделли Самуэле  87'Иццо Армандо  36'Мари ПаблоКарбони Андреа 68' (Перейра Педру II ( 68') Акпа-Акпро Жан-Даниэль  19' 79' (Гальярдини Роберто ( 79') Бондо Уоррен  80' 84' (Коломбо Лоренцо ( 84') Кольпани Андреа 84' (Карбони Валентин ( 84') Пессина МаттеоДзербин Алессио 79' (Мальдини Даниэль ( 79') Джурич Милан II
Запасные: Соррентино АлессандроКирьякопулос ГеоргиосВиньято СамуэлеД'Амброзио ДанилоГори СтефаноЧиурриа ПатрикДонати Джулио
13 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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