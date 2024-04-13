«Монца» выстояла под атаками «Болоньи»

Ведущая борьбу за зону Лиги чемпионов «Болонья» в субботу принимала «Монцу». Несмотря на старания фаворита, взломать оборону противника, который только отбивался, не удалось. За 90 минут можно выделить красивый, но очень неточный удар ножницами от Андреа Колпани. Льюис Фергюсон опасно бил, но все же вратарь выручил. Риккардо Орсолини тоже не удалось открыть счет - кипер на месте. Ремо Фройлер может винить только себя за неточный удар без помех.
0:0, «Болонья» идет на четвертом месте. До «Ювентуса» 4 очка, от «Ромы» столько же. «Монца» делит 10-ю строчку.
Протокол игры
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм• 74'Лукуми Джон•Кристиансен Виктор•Фройлер Ремо•Орсолини Риккардо• 5'Эбишер Мишель•Фергюсон Льюис 33'62' (Ндой Дан (62') • 90'Урбаньски Кацпер•Зиркзее Джошуа
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле• 87'Иццо Армандо• 36'Мари Пабло•Карбони Андреа68' (Перейра Педру II (68') •Акпа-Акпро Жан-Даниэль 19'79' (Гальярдини Роберто (79') •Бондо Уоррен 80'84' (Коломбо Лоренцо (84') •Кольпани Андреа84' (Карбони Валентин (84') •Пессина Маттео•Дзербин Алессио79' (Мальдини Даниэль (79') •Джурич Милан II
13 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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