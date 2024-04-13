Юрич – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы упустили свои шансы»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич ответил на вопросы журналистов после ничьей в дерби с «Ювентусом» (0:0).

«Быки» не смогли прервать безвыигрышную серию в туринских дерби в рамках Серии А, хотя, по мнению Юрича, вполне могли это сделать.

«Мы впечатляюще провели второй тайм, почти не позволяли «Ювентусу» преодолеть нашу среднюю линию, создавали много моментов. К сожалению, нам снова не удалось реализовать свои возможности.

Думаю, в нашей команде недостаточно физической силы – наши игроки довольно легки. Мы играли хорошо, но иногда всё решают незначительные детали, как эта», – сказал в послематчевом интервью DAZN рулевой «Торино».