Рабио: «Хочу видеть «Ювентус» в Лиге чемпионов, даже если уйду»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио ответил на вопрос об истекающем контракте с клубом.

Действующий договор француза завершится в июне. Несмотря на это, 29-летний хавбек пока не ведёт переговоры с руководством «старой синьоры».

«Я пока не обсуждаю новый контракт с «Ювентусом». Моя цель сейчас – снова вывести команду в Лиге чемпионов.

Мы обсудим ситуацию, когда клуб получит место в Лиге чемпионов. Я хочу увидеть «Ювентус» в этом турнире, даже если в следующем сезоне меня здесь не будет», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Рабио.

После 32 туров Серии А туринцы занимают третью строчку в таблице.