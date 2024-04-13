Аллегри – о ничьей с «Торино»: «Хорошая игра против сильного соперника»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вполне удовлетворён итогом туринского дерби.

Команды так и не забили друг другу голов. «Торино» чаще бил по воротам (13 ударов против 8), а «Ювентус» чуть больше владел мячом (53%). Общий уровень игры устроил наставника «бьянконери».

«Мы должны сохранять спокойствие и достичь нашей цели – попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы заработали очко и смогли не пропустить в третьем матче подряд, нужно отмечать позитивные моменты. Команда провела хорошую игру. Игроки должны быть довольны успешным выступлением против такого сильного соперника, как «Торино», – заявил в послематчевом интервью Аллегри.