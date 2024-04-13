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«Ювентус» уверен в скорой договорённости с игроком «Лацио»

13 Апреля 2024 • 21:36 Комментировать
Дженоа
...
Лацио
19.04 19:30

Вингер «Лацио» Фелипе Андерсон в скором времени достигнет полной договорённости с «Ювентусом».

30-летний футболист станет свободным агентом после завершения сезона, когда подойдёт к концу его действующий контракт с римлянами. По сведениям журналиста Руди Галетти, в «Ювентусе» уверены, что уже совсем скоро согласуют с бразильцем все условия будущего сотрудничества, несмотря на недавнее опровержение от спортивного директора «Лацио».

Фелипе Андерсон представляет цвета столичного коллектива с лета 2021 года. В нынешней кампании игрок провёл 44 матча, записав себе в актив восемь забитых мячей и семь голевых передач.

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