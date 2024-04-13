«Ювентус» не проигрывает в туринском дерби 18 матчей подряд – рекорд

«Ювентус» не смог добиться победы в матче против «Торино», но продлил беспроигрышную серию в дерби.

Встреча, прошедшая в субботу в рамках 32-го тура Серии А, завершилась безголевой ничьей. По данным Opta, «Ювентус» не знает поражений в туринском дерби в чемпионате уже в 18 случаях кряду, что является рекордом противостояния за всю историю ведения подсчётов (с сезона-1929/30). В общей сложности за это время «бьянконери» 13 раз обыграли принципиального соперника, ещё в пяти случаях была зафиксирована ничья.

В настоящий момент «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А с 63 набранными очками. «Торино» занимает девятую позицию, имея в своём активе 45 баллов.