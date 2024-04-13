Дерби Турина получилось сухим

Туринское дерби в 32-м туре чемпионата Италии получилось очень напряжённым. Прорыв Федерико Кьезы по правому краю завершился прострелом в штрафную на Душана Влаховича, который тут же попал в штангу. Вскоре Андреа Камбьяссо отлично сбросил мяч под удар Мануэлю Локателли - неточно по высоте. Влахович наносил удар после подачи справа к дальней штанге, и голкипер максимально сократил угол обстрела, приняв удар на себя. «Торино» создал первый момент после часа игры, кросс с фланга, и Антонио Санабрия головой бил в створ - парировано. Кенан Йылдыз стрелял в створ, но и здесь вратарь выручил.

В итоге нулевая ничья. «Ювентус» идет третьим с отставанием в пять баллов от «Милана» и таким же отрывом от «Болоньи». Соперник - девятый.