Дерби Турина получилось сухим

Туринское дерби в 32-м туре чемпионата Италии получилось очень напряжённым. Прорыв Федерико Кьезы по правому краю завершился прострелом в штрафную на Душана Влаховича, который тут же попал в штангу. Вскоре Андреа Камбьяссо отлично сбросил мяч под удар Мануэлю Локателли - неточно по высоте. Влахович наносил удар после подачи справа к дальней штанге, и голкипер максимально сократил угол обстрела, приняв удар на себя. «Торино» создал первый момент после часа игры, кросс с фланга, и Антонио Санабрия головой бил в створ - парировано. Кенан Йылдыз стрелял в створ, но и здесь вратарь выручил.
В итоге нулевая ничья. «Ювентус» идет третьим с отставанием в пять баллов от «Милана» и таким же отрывом от «Болоньи». Соперник - девятый.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль85' (Масина Адам (85') •Войвода Мергим 45'78' (Лазаро Валентино (78') •Риччи Самуэле• 45'Линетти Кароль• 76'Влашич Никола•Санабрия Антонио77' (Окереке Давид (77') •Сапата Дуван
Щесны Войцех•Гатти Федерико 44'78' (Алекс Сандро (78') •Бремер Глейсон•Данило Луис•Камбьясо Андреа 69'90' (Алькарас Карлос (90') •Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип64' (Айлинг Самуэль (64') •Влахович Душан78' (Кин Мойзе (78') •Кьеза Федерико65' (Йылдыз Кенан (65')
13 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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