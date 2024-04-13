Из «Ювентуса» уйдёт защитник

Защитник Алекс Сандро покинет «Ювентус» по завершению текущего сезона. Соответствующее решение уже было принято, о чём в социальных сетях информирует известный журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что интерес к 33-летнему Сандро проявляют клубы из Бразилии. При этом футболист хочет внимательно изучить все варианты, которые у него будут.

Алекс Сандро покинет «Ювентус» в статусе свободного агента в связи с истечением трудового соглашения. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 15 официальных матчей. Результативными действиями в них бразилец не отмечался.