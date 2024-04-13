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Чемпионат Италии. Серия А

Из «Ювентуса» уйдёт защитник

13 Апреля 2024 • 18:33 Комментировать
Торино
0:0
Ювентус
1 3.90 X 3.05 2 2.20
1-й тайм

Защитник Алекс Сандро покинет «Ювентус» по завершению текущего сезона. Соответствующее решение уже было принято, о чём в социальных сетях информирует известный журналист Маттео Моретто.   

Отмечается, что интерес к 33-летнему Сандро проявляют клубы из Бразилии. При этом футболист хочет внимательно изучить все варианты, которые у него будут.

Алекс Сандро покинет «Ювентус» в статусе свободного агента в связи с истечением трудового соглашения. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 15 официальных матчей. Результативными действиями в них бразилец не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро

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