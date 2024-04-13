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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» на 89-й минуте дожал «Эмполи»

13 Апреля 2024 • 18:02 Комментировать
Лечче
1:0
Эмполи

В 32-м туре Серии А «Эмполи» гостил у «Лечче» и просто сыграл на разрушение атак противника, впереди лишь дважды пробив по воротам. В эту статистику не включен голевой удар Альберто Черри уже на первых минутах, судья отменил взятие ворот - фол. Патрик Доргу имел отличный шанс забить по правилам, но вратарь шикарно среагировал. Роберто Пикколи на 45-й минуте головой направил мяч в перекладину. А вот вторая часть поединка разочаровала публику, моментов не было от слова «совсем».

Нули на табло остались гореть почти до финального свистка, на 89-й минуте Сантьяго Пьеротти вывел на убойную позицию Николу Сансоне - 1:0. «Лечче» поднялся на 13-е место, у соперника 15-я строчка.  

Протокол игры  
Лечче1:0Эмполи
(1:0) Сансоне Никола89'  
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен 89' (Венути Лоренцо ( 89') Баскиротто ФедерикоПонграчич МаринГалло АнтониноРамадани ЮльберБлен АлексисАлмквист Понтус  45' 62' (Сансоне Никола ( 62') Уден Реми 89' (Пьеротти Сантьяго ( 89') Доргу Патрик 73' (Гонсалес Хоан ( 73') Пикколи Роберто
Запасные: Самоя ЯсперБанда ЛамекБериша МедонРафья ХамзаТуба АхмедБранколлини ФедерикоБурнете Каталин
Каприле ЭлияБерешиньски БартошВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноГьяси Эммануэль  90'Пеццелла Джузеппе 84' (Какаче Либерато ( 84') Бастони Симоне 70' (Коваленко Виктор ( 70') Марин РэзванЖурковски Шимон 60' (Камбьяги Николо ( 60') Канчельери Маттео 60' (Мале Юссеф ( 60') Черри Альберто 60' (Ньянг М'Байе ( 60')
Запасные: Грасси АльбертоСегетти ЯкопоШпенди СтивенФаццини ЯкопоГогличидзе СабаДестро МаттиаПеризан СамуэлеКапуто Франческо
13 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Эмполи Лечче

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