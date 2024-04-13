«Лечче» на 89-й минуте дожал «Эмполи»

В 32-м туре Серии А «Эмполи» гостил у «Лечче» и просто сыграл на разрушение атак противника, впереди лишь дважды пробив по воротам. В эту статистику не включен голевой удар Альберто Черри уже на первых минутах, судья отменил взятие ворот - фол. Патрик Доргу имел отличный шанс забить по правилам, но вратарь шикарно среагировал. Роберто Пикколи на 45-й минуте головой направил мяч в перекладину. А вот вторая часть поединка разочаровала публику, моментов не было от слова «совсем».

Нули на табло остались гореть почти до финального свистка, на 89-й минуте Сантьяго Пьеротти вывел на убойную позицию Николу Сансоне - 1:0. «Лечче» поднялся на 13-е место, у соперника 15-я строчка.