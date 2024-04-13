«Лечче» на 89-й минуте дожал «Эмполи»

В 32-м туре Серии А «Эмполи» гостил у «Лечче» и просто сыграл на разрушение атак противника, впереди лишь дважды пробив по воротам. В эту статистику не включен голевой удар Альберто Черри уже на первых минутах, судья отменил взятие ворот - фол. Патрик Доргу имел отличный шанс забить по правилам, но вратарь шикарно среагировал. Роберто Пикколи на 45-й минуте головой направил мяч в перекладину. А вот вторая часть поединка разочаровала публику, моментов не было от слова «совсем».
Нули на табло остались гореть почти до финального свистка, на 89-й минуте Сантьяго Пьеротти вывел на убойную позицию Николу Сансоне - 1:0. «Лечче» поднялся на 13-е место, у соперника 15-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Сансоне Никола89'
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен89' (Венути Лоренцо (89') •Баскиротто Федерико•Понграчич Марин•Галло Антонино•Рамадани Юльбер•Блен Алексис•Алмквист Понтус 45'62' (Сансоне Никола (62') •Уден Реми89' (Пьеротти Сантьяго (89') •Доргу Патрик73' (Гонсалес Хоан (73') •Пикколи Роберто
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль• 90'Пеццелла Джузеппе84' (Какаче Либерато (84') •Бастони Симоне70' (Коваленко Виктор (70') •Марин Рэзван•Журковски Шимон60' (Камбьяги Николо (60') •Канчельери Маттео60' (Мале Юссеф (60') •Черри Альберто60' (Ньянг М'Байе (60')
13 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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