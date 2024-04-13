«Ювентус» объявил состав на дерби

В субботу вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Торино» в чемпионате Италии. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав на дерби таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович.

Дерби между «Торино» и «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.